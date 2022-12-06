قانوني يوضح عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات: تصل إلى مليون جنيه غرامة

اهتمّ قانون البيئة بتنظيم العديد من الأمور للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، عبر تحديد آليات التعامل مع العناصر البيئية المختلفة، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد ووجودها، والاستفادة البشرية منها، إضافة إلى سنّ عقوبات صارمة ضد كل من يضرّ البيئة.

قانون إدارة المخلفات

ويعد حرق المهملات أو المخلفات الزراعية بشكل غير مهني، من أبرز ملوثات الهواء، نتيجة للأدخنة الضارة التي تنتج عن عمليات الحرق تلك، لذلك حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، آليات محددة لـ حرق المخلفات، ومن يخالفها يعرّض نفسه للحبس والغرامة.

عقوبة الحرق المكشوف للمهملات

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ حرق المخلفات لا يجب أن يكون مكشوفا، للحد من أثاره السلبية على الهواء، موضحا أنّ الحرق المكشوف للمخلفات، يعد مخالفة للمادة رقم 20 من قانون إدارة المخلفات، التي تحظر تلك العملية، بالتالي يعرض الفاعل نفسه لعدد من العقوبات القانونية، والتي تم تحديدها في المادة رقم 70 من القانون.

وأكد لبيب لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الحرق المكشوف للمهملات هي الحبس والغرامة، موضحا أنّه وفقا للمادة 70 من قانون إدارة المخلفات، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، ويدفع غرامة لا يقل قدرها عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.