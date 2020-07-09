"طاقة النواب" تستكمل مناقشة قانون إدارة المخلفات

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة بمجلس النواب، حرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على خروج مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يحقق مبتغى المصلحة العامة فلها كل التقدير، لافتا إلى أنّ هناك كثير من مشروعات القوانين نوقشت داخل اللجان، ولم نجد حرصا من الوزير المختص على الحضور والتفاعل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وقال السجيني، إنّ الجهاز المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون، إما إن ينقل قطاع المخلفات نقلة نوعية ناجحة، كما نجحت مصر في قطاع الاتصالات، أو أن يكون مثله مثل بعض المرافق المنشأة التي لم تؤد واجباتها المنوط بها، بل وعمل على زيادة المشكلة.

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

ويهدف الجهاز وفقا لمشروع القانون، لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.