انطلاق فعاليات مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات في مدارس سوهاج

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» في مدارس سوهاج، والتي تتبناها السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة «دوي» في مدارس سوهاج

وتضمنت فعاليات المبادرة التي انطلقت بمدارس مجمع بندار الكرمانية بسوهاج، مجموعة من الفقرات الغنائية والمسرحية، لتوضيح أهداف المبادرة وتقديمها بصورة مبسطة ليستوعبها الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وخلال الفعاليات تم تكريم منسقي وحدات تكافؤ الفرص بإدارة سوهاج التعليمية، وعلى رأسهم ماجدة هلال، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بإدارة سوهاج، كما تم تكريم الدكتورة هيام عبد الراضي، ومنسقي وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، لدورهم المتميز في تفعيل المبادرة بسوهاج.

من جانبه عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، لقاء مع رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة، خلال زيارته لسوهاج، ومعه رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، ومنسقي الوحدة بالمديرية، ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية، وأثنى على الجهد المبذول منهم لتفعيل وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، من خلال المبادرات الهادفة التي تتبناها الوحدة ومالها من تأثير إيجابي ينمي شخصية الطلاب ويعزز روح الانتماء لديهم.

تفعيل وحدة تكافؤ الفرص

ووجهت الدكتورة هيام عبد الراضي، مدير إدارة العلاقات العامة، الشكر لكل من بذل الجهد في سبيل تفعيل وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، والعمل على نجاح المبادرات التي تتبناها، وعلى رأسهم قيادات المديرية بقيادة الدكتور ياسر محمود، وجميع رؤساء ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية والمديرية.

كما وجهت الشكر للدكتور محمد حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة، لمتابعته المستمرة لأعمال الوحدة، وتوجيهاته المثمرة لأعضاء الوحدات على مستوى الجمهورية وحرصه الدائم على إنجاح كافة الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها وحدات تكافؤ الفرص بجميع المديريات التعليمية.