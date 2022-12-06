حبس سيدة لاتهامها في حريق منزل بالبحيرة.. «الفلوس» كلمة السر

قررت جهات التحقيق بالدلنجات بمحافظة البحيرة، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها، من قبل والد زوجها ونجليه، أحدهما زوج المتهمة، بافتعال حريق داخل المنزل من أجل الاستيلاء على مبلغ مالي، كان قد استأمنها عليه والد زوجها.

حريق في منزل بالبحيرة

كان قد ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بورود إخطار من العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حريق بمنزل بقرية الغزالي التابعة لدائرة المركز، وجرى السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

حبس ربة منزل لاتهامها في حريق بالبحيرة

كما ورد بلاغ من صاحب المنزل يفيد باتهام زوجة نجله بافتعال الحريق من أجل الاستيلاء على مبلغ كبير من المال كان قد استأمنها عليه قبل الحريق.

وأيده في أقواله نجلاه أحدهما زوج المتهمة والذي طلقها، عقب تلك الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت اتهام والد زوجها وزوجها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانونى.

العقوبة المتوقعة

ومن جانبه، أشار محمد الفقي محامي بالجنايات، إلى أن العقوبة المتوقعة على المتهمة قد تصل إلى 7 سنوات كونها متهمة في واقعتين هما حريق منزل وسرقة، ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.