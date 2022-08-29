تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار في مخدر الحشيش بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تجديد حبس ربة منزل ثلاثينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار في مُخدر الحشيش، مُتخذة من دائرة قسم جرجا مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

اتجار في الحشيش

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود معلومات مفادها اتجار المدعوة «ع. ع»، 38 عامًا، ربة منزل، تقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، بالمواد المخدرة، خاصة مُخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف المتهمة، وضُبط بحوزتها 6 فرش من مُخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وأدوات الوزن والتقطيع الخاصة بالمواد المُخدرة. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

السجن 5 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لعامل

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شخصين بالسجن 5 سنوات، لادانتهما بإحداث عاهة لعامل، بدائرة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه «م. ع»، 35 عاما، عامل، ويقيم دائرة القسم، إلى كل من «م. ج»، 26 سنة، عامل، وشقيقه «أ. ج»، 16 سنة، طالب، ويقيمان بذات الناحية.