سباحة دمياط صاحبة 14 عاما تحصد البطولات وتحلم برفع علم مصر عالميا

حصدت منة أحمد عويضة ابنة قرية كفر المنازلة بمحافظة دمياط، صاحبة 14 عاما المركز الثاني في بطولة الجمهورية مدارس وحققت الميدالية الذهبية في سباحة 100 متر و200 متر ظهر في بطولة المحافظة وحصلت على المركز الأول فى بطولة المدارس والمنطقة آخر 3 سنوات.

بدأت منة فى تعلم لعبة السباحة من عمر 5 سنوات وشاركت في أول بطولة رسمية لها للمحافظة خلال ثلاث سنوات وحصلت على المركز الأول(الميدالية الذهبية)فى سباحة الظهر.

أحلام وطموحات

وتحلم منة إلى التقدم والحلم الأكبر وهو أن تمثل منتخب مصر فى بطولات خارجية وداخلية وأن ترفع اسم بلدها الحبيبة مصر وأيضا أن تمثل منتخب مصر فى بطولات دولية وأوليمبية.

وتضيف منة أن السباحة تعد من أكثر الرياضات التي لها فوائد صحية وتساعد فى تحسين تناسق الجسم، وأن البيت له دور كبير في حياتها، حيث إن والدها ووالدتها دائما يشجعوها ويحفزوها باستمرار ويساعدوها فى التنسيق بين الدراسة وممارسة الرياضة.

منة خطفت الأنظار

ويقول المسؤول عن تدريب منة، كابتن نادر المنير، إن منة خطفت أنظار مدربيها بتميزها وإصرارها أن تكون الأفضل وفى بداية الأمر كان لا يساعدها العناصر البدنية فى هذا الوقت فبدأت بالفعل فى التطوير وتحسين أدائها البدنى وشاركت فى أول بطولة رسمية لها وهى فى سن 11سنة ومن هنا بدأ يلمع اسمها.

دور المدرسة

وقال عبد السلام سلامة مدير المدرسة، لـ«الوطن»، إن تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم من أساسيات المدرسة وأن المدرسة تحفز الطلاب وتدعمهم للمشاركة فى البطولات داخل المحافظة أو على مستوى الجمهورية وشاركت منة فى العديد من البطولات باسم المدرسة.