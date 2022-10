لويس بف يبدأ غدا السباحة في البحر الأحمر للدفاع عن الشعب المرجانية خلال مؤتمر المناخ

أعلن السباح والمحامي البريطاني الشهير، لويس بف، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه سيبدأ غدا السباحة الأولى عبر البحر الأحمر لإيصال رسالة لقادة العالم.

وأضاف عبر مقطع فيديو أرفقه في تدوينته: «يتم تدمير الشعاب المرجانية الثمينة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، إنني أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات مناخية جريئة في مؤتمر المناخ COP27».

ويعتبر لويس بف، أحد المدافعين عن المحيطات وسباحا شهيرا، حيث إنه شخصية رائدة في الجهود المبذولة لحماية المحيطات، وقد كان أول شخص يكمل السباحة لمسافات طويلة في كل محيط من محيطات العالم، وكان رائدا أيضا في السباحة حول المعالم الشهيرة أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ANNOUNCEMENT



Tomorrow, I will begin the first swim across the Red Sea, to deliver a message.



Precious coral reefs are being destroyed by warming oceans. I am urging world leaders to take bold climate action at #COP27 ???? #CoralSwim @UN @UNEP @LGIM pic.twitter.com/fX8fv8xEMw