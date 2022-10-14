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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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لويس بف يبدأ غدا السباحة في البحر الأحمر للدفاع عن الشعب المرجانية خلال مؤتمر المناخ

السباح البريطاني: أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات مناخية في COP27

كتب:

محمد علي حسن
08:15 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
السباح البريطاني الشهير لويس بف

السباح البريطاني الشهير لويس بف

أعلن السباح والمحامي البريطاني الشهير، لويس بف، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه سيبدأ غدا السباحة الأولى عبر البحر الأحمر لإيصال رسالة لقادة العالم.

وأضاف عبر مقطع فيديو أرفقه في تدوينته: «يتم تدمير الشعاب المرجانية الثمينة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، إنني أحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات مناخية جريئة في مؤتمر المناخ COP27».

من هو لويس بف؟

ويعتبر لويس بف، أحد المدافعين عن المحيطات وسباحا شهيرا، حيث إنه شخصية رائدة في الجهود المبذولة لحماية المحيطات، وقد كان أول شخص يكمل السباحة لمسافات طويلة في كل محيط من محيطات العالم، وكان رائدا أيضا في السباحة حول المعالم الشهيرة أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ومن خلال إنجازاته الرياضية يسلط الضوء على ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي ويلفت الانتباه إلى ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، وتأثير انخفاض إمدادات المياه على السلام العالمي، كما أكسبته جهوده الدؤوبة أعلى درجات التكريم في العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.

تستغرق السباحة التي يبلغ طولها 160 كيلومترا أسبوعين حتى تكتمل 

وسوف يسبح لويس بف من المملكة العربية السعودية إلى شرم الشيخ، مكان انعقاد COP27،  في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وتتمثل مهمته في تسليط الضوء على تأثير أزمة المناخ على الشعاب المرجانية وحث جميع البلدان على تقليل انبعاثاتها.

ومن المتوقع أن تستغرق السباحة التي يبلغ طولها 160 كيلومترا أسبوعين حتى تكتمل، سوف يسبح لويس حوالي 10 كيلومترات كل يوم.

ولن يسبح «لويس» فقط فوق بعض من أثمن الشعاب المرجانية في العالم، بل سيسبح أيضا عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم المؤدية إلى قناة السويس، بحسب الموقع الرسمي للسباح البريطاني.

وسيحث بيو جميع الدول على خفض انبعاثاتها بشكل كبير، ومعالجة أزمة المناخ وحماية محيطات العالم، كما سيدعو إلى حماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030.

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