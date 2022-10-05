والد «الطفلة هنا» غريقة حمام السباحة بالعاشر يروي تفاصيل صادمة: محدش لحقها

وسط انشغال الطبيب وائل ياسر في عمله، جذب انتباهه نغمة رنين هاتفه المحمول، سارع بالرد على شقيقته، وقبل أن ينطق كلمة الترحيب بها، أفزعه صوتها المختنق من البكاء، مرددة «هنا في المستشفى»، ليترك مكان عمله ويذهب لطفلته.

وصول الطفلة هنا جثة هامدة إلى المستشفى

بمجرد وصوله إلى المستشفى في مدينة العاشر من رمضان، ترك سيارته، وبدأت دقات قلبه تسابق خطوات قدميه، وما إن وصل إلى ابنته وجدها جثة هامدة، وفي محاولة يائسة، بدأ يتحسس نبضها، رغم إدراكه من هيئتها، أنها فارقت الحياة، ورغم محاولته التماسك أمام أفراد أسرته إلا أنه لم يستطع حبس دموعه.

والد «هنا»: عاوز حق بنتي.. واللي حصل لها ما يتكررش مع حد تاني

«أنا عاوز حق بنتي، مش عاوز اللي حصل لها يتكرر مع حد تاني»، بتلك الكلمات بدأ الدكتور وائل ياسر، الذي غرقت ابنته هنا، داخل حمام السباحة في أحد أندية العاشر من رمضان، حديثه لـ«الوطن».

وأشار إلى أنه على الرغم من ادعاء العاملين في النادي، أن ابنتي غرقت لمدة 10 ثوان فقط، ثم أخرجوها إلا أن هيئتها لحظة خروجها تؤكد أنها بقيت تحت الماء، مدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، مشيرا إلى أن جسدها كان منتفخا، ووجهها كان أزرق اللون.

الأب: حررت محضرا ضد مجلس إدارة النادي

وأشار إلى أنه حرر محضرا ضد مجلس إدارة النادي ومدير حمام السباحة ومدربي السباحة، في النادي، ووجه لهم اتهاما بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته.

ولفت إلى أنه لم يكن متواجدا سوى مدرب سباحة واحد يتولى تدريب 40 ألفا، مضيفا أنه لم تكن هناك أي محاولة لإنقاذ ابنته وإسعافها، وعندما وصلت المستشفى كانت جثة هامدة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من المستشفى بوفاة «هنا وائل ياسر» 8 أعوام، غرقا داخل حمام السباحة أثناء التدريب، إثر إصابتها باسفكسيا الغرق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفلة.