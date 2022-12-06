«جونز هوبكنز»: 645 مليونا حصيلة إصابات كورونا عالميا.. وأمريكا والهند تتصدران

ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم، ارتفعت إلى 645 مليونا و785 ألفا و395 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و642 ألفا و227 وفاة.

أمريكا تسجل أكبر عدد حالات إصابة بكورونا حول العالم

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و81 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ690 ألفا و74 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و630 وفاة.