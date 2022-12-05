تخفيف قيود كورونا في الصين ينعش أسعار حديد التسليح عالميا

انتعشت العقود الآجلة لحديد التسليح لتصل إلى ما يزيد على 3720 يوان صيني للطن، لتلحق بالارتفاع في المعادن الأساسية، وتقترب من أعلى مستوى في شهر واحد عند 3757 يوانا صينيا الذي سجلته في 16 نوفمبر الماضي.

وجاء الانتعاش الأخير على خلفية التخفيف الجزئي للقيود الصارمة التي فرضتها الصين لمنع انتشار الوباء، ما أدى إلى زيادة الآمال في إعادة الانفتاح الاقتصادي داخل أكبر مستهلك للحديد في العالم.

جهود دعم القطاع العقاري

وعززت جهود بكين لتحفيز قطاع العقارات معنويات الأسواق نحو الارتفاع، بعدما وافقت البنوك التجارية الكبرى في البلاد على تمديد 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص، ورفع المسؤولون الحظر المفروض على إعادة تمويل رأس المال للمطورين المدرجين بالبورصة، كما قام بنك الشعب الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس لزيادة الإقراض للقطاع المثقل بالديون.

إشارات تباطؤ الطلب

مع ذلك، فإن هناك المزيد من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد ما قد يحد من انتعاش الصلب، إذ يشير مؤشر مديري المشتريات إلى الانكماش الأكثر حدة في نشاط المصانع خلال سبعة أشهر.

تاريخيا، وصلت أسعار الحديد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 يوانا في مايو 2021.

ومن المتوقع تداول عقود الصلب عند 3603.83 يوان للطن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3392.77 في غضون 12 شهرًا.

يأتي ذلك تزامنا مع مواصلة أسعار خام الحديد ارتفاعها عالميا، إذ بلغت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% لتسليمها إلى ميناء تيانجين الصيني نحو 105 دولارات في أول ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر، مع تخفيف قيود كوفيد وإجراءات لتحفيز الاقتصاد الصيني.