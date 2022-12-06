الصين تسجل 5046 إصابة بفيروس كورونا.. والسلطات تخفف القيود

سجَّلت السلطات الصحية في الصين، 5046 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، أمس الاثنين، بينها 4988 محلية العدوى و58 وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 345 ألفا و529 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليظل الإجمالي ثابتا عند 5235 حالة وفاة.

وأضافت «الصحة الوطنية» الصينية، أن البر الرئيسي الصيني، سجل 23016 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس الاثنين.

بدورها، خففت السلطات الصينية، قيود كورونا وتسمح بدخول المحال التجارية دون فحص سلبي للفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.