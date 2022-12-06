«جارديان»: ترامب طلب قرضا بـ 19 مليون دولار من شركة «دايو» أثناء توليه الرئاسة

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طلب قرضا بقيمة 19.8 مليون دولار من شركة دايو الكورية الجنوبية العملاقة التي لها علاقة تاريخية مع كوريا الشمالية، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

شركة دايو الوحيدة التي نفذت أعمال تجارية في كوريا الشمالية

ووفقا للصحيفة، كانت شركة دايو الكورية الجنوبية، هي الوحيدة التي سمح لها بتشغيل أعمال تجارية في كوريا الشمالية، وتعامل ترامب مع شركة دايو مدة لا تقل عن 25 عاما، حيث شاركته مشروع عقاري بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وسمي باسم «برج ترامب العالمي»، واستمرت شركة دايو في الأعمال التجارية بمشاركة ترامب مع استخدام اسمه، في 6 عقارات مقرها كوريا الجنوبية من عام 1999 إلى عام 2007.

وبحسب الجارديان، ظل الرصيد البالغ 19.8 مليون دولار على حاله من عام 2011 إلى عام 2016، وبعد 5 أشهر من رئاسة ترامب، انخفض الرصيد إلى 4.3 مليون دولار، وفقًا للأعمال الورقية الخاصة بالشؤون المالية لترامب في 30 يونيو 2017، ولكن بعد بضعة أيام تم بيع شركة دايو لشركة دون الكشف عن الجهة التي أوفت بالديون.

القرض لم يتم الكشف عنه في تقارير الإفصاح المالي

وبالرغم من الإبلاغ عن القرض في الوثائق الداخلية لمنظمة ترامب، إلا أنه لم يتم الكشف عنه في تقارير الإفصاح المالي العامة للرئيس السابق، وبحسب قوانين الإفصاح طلب من ترامب تقديم الوثائق إلى المسؤولين الفيدراليين خلال حملته الرئاسية بعد أن أصبح رئيساً.

وفي عام 2016، قال ألين فايسلبرج، المدير المالي لترامب، إنه تم الكشف عن جميع الديون المتعلقة بالشركات التي يمتلك ترامب فيها حصة 100%، وبالرغم من الفجوة الواضحة في عمليات الكشف، ربما لم ينتهك ترامب أي قوانين، إلا أن وجود الدين ربما يشكل تضاربًا في المصالح.

ومن ناحية أخرى، بدأ المحلفون أمس، التداول في محاكمة الاحتيال الضريبي لمنظمة ترامب في نيويورك، والتي وجهت فيها اتهام إلى الشركة بإدارة مخطط إجرامي يزعم أنه ينطوي على احتيال وتهريب ضريبي.