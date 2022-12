النشرة الأمريكية: بولتون يتحدى ترامب.. و«فيس بوك» تهدد منصات الأخبار

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث، أبرزها، إعلان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، عن استعداده للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسة 2024، فيما هددت شركة ميتا «فيسبوك سابقا»، بأنها ستتوقف عن نشر الأخبار حال موافقة «الكونجرس» على قانون تنظيم الإعلام.

وأعلن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، عن استعداده للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه إذا لم يتخل المرشحون الرئاسيون الجمهوريون الحاليون عن رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب، فأنه مستعد لخوض السباق.

When you challenge the Constitution itself, that is un-American. If the current GOP presidential candidates don't repudiate Trump, I'm prepared to get in the race. pic.twitter.com/mKnU2tDhyc