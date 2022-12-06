النشرة الأمريكية: بولتون يتحدى ترامب.. و«فيس بوك» تهدد منصات الأخبار

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث، أبرزها، إعلان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، عن استعداده للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسة 2024، فيما هددت شركة ميتا «فيسبوك سابقا»، بأنها ستتوقف عن نشر الأخبار حال موافقة «الكونجرس» على قانون تنظيم الإعلام.

وأعلن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، عن استعداده للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه إذا لم يتخل المرشحون الرئاسيون الجمهوريون الحاليون عن رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب، فأنه مستعد لخوض السباق.

When you challenge the Constitution itself, that is un-American. If the current GOP presidential candidates don't repudiate Trump, I'm prepared to get in the race. pic.twitter.com/mKnU2tDhyc — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 5, 2022

بولتون عمل سفيراً للأمم المتحدة في عهد جورج بوش الابن

وجون بولتون، عمل سفيراً للأمم المتحدة في عهد رئيس البلاد الأسبق السابق جورج بوش الابن، وقال المسؤول الأمريكي السابق، إنه يدرس، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع ترامب من الترشح مرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بدورها، أعلنت شركة ميتا الأمريكية «فيسبوك سابقا»، أنها ستتوقف عن نشر الأخبار حال موافقة «الكونجرس» في بلادها على مشروع قانون خاص بالصحافة والإعلام كجزء من التشريعات الخاصة بالأمن القومي لـ«واشنطن» لضبط نشر الأخبار على منصات الإنترنت.

«ميتا»: مشروع القانون سابقة خطيرة

ويناقش «الكونجرس» الأمريكي، مشروع قانون يوسع إمكانيات وسائل الإعلام في التأثير، وقال مدير الاتصالات لـ«ميتا» أندي ستون، عبر «تويتر»، إن مشروع القانون سابقة خطيرة، مضيفا أن الشركة الأمريكية لن تتفاوض مع الناشرين حال تجاهلوا فائدة مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام.

14 حالة وفاة بين الأطفال بسبب الإنفلونزا

صحيا، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الانفلونزا حتى الآن، وأشارت «مراكز السيطرة على الأمراض»، في أحدث تقديراتها، إلى أن نشاط الفيروس الموسمي مرتفع ويستمر في الزيادة.

وأشارت «المراكز الأمريكية»، إلى الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال بسبب الإنفلونزا حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

فيما تواجه شركة «نيورالينك» للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأمريكي، مالك «تويتر»، إيلون ماسك، تحقيقا اتحاديا في مزاعم حول انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، وسط شكاوى من موظفين بالشركة من تسريع التجارب على الحيوانات «تطوير شريحة في الدماغ لمساعدة المصابين بالشلل على السير مرة أخرى»، ما تسبب في نفوق الكثير منها دون داع.

وفي إطار سياسة «واشنطن» تجاه الصين في عدة مجالات، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن بلاده في منافسة شديدة مع «بكين»، لكنها لا تسعى للصراع، مضيفا خلال تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم خلق سبل للتعاون بين البلدين في القضايا المشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فيما اقترحت الإدارة الأمريكية منح تايوان 100 صاروخ باتريوت.

وفي ملف الفضاء، أنجز رائدا الفضاء الأمريكيان، جوش كسادا وفرانك روبيو، يوم السبت الماضي، المهمة الثانية للخروج إلى الفضاء المكشوف من «محطة الفضاء الدولية» ونفذا مهام تركيب بطاريات شمسية جديدة، فيما استغرقت العملية 7 ساعات و5 دقائق، وقالت صحيفة «العلوم والتكنولوجيا» الصينية، أمس، إن نباتات «أرابيدوبسيس ثاليانا»، على متن مركبة الفضاء الصينية «شنتشو-15» بدأت في النمو بحاضنة بيولوجية في خزانة التجارب الحياتية والإيكولوجية بمحطة الفضاء الصينية «تيانجونج».

وفاة الممثلة الأمريكية «كيرستي آلي» بعد معركة قصيرة مع السرطان

فنيا، توفيت الممثلة الأمريكية كيرستي آلي، الحاصلة على جائزتي «إيمي» و«جولدن جلوب»، عام 1991 عن أدائها المتميز لدور «ريبيكا هاو» في مسلسل «تشيرز» الفكاهي، بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان، وقال ابنها وابنتها على حسابها الرسمي بـ«تويتر».