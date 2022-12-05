نشرة أخبار أمريكا: ترامب يقتحم المحظور.. و«واشنطن» تحذر نتنياهو

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث تنوعت ما بين السياسية والاقتصادية كان من أهمها دعوة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، إلى إنهاء العمل بدستور بلاده، فيما حذرت «واشنطن» رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة بنيامين نتنياهو من أي أعمال تقوض «حل الدولتين».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن مؤسس بلاده لم يرغبوا ولن يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة، داعيا عبر «تروث سوشيال» إلى إنهاء العمل بدستور بلاده بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

واتهم ترامب، شركات التكنولوجيا الكبرى بمساعدة «الحزب الديمقراطي»، فيما هاجم المتحدث باسم الرئاسية «البيت الأبيض»، أندرو بيتسن، تصريحات المسؤول السابق بشأن إلغاء الدستور والانتخابات.

«البيت الأبيض»: الدستور وثيقة مقدسة كفلت الحرية لأكثر من 200 عام

ووصف بيتسن، تصريحات ترامب، بلعنة على روح الأمة الأمريكية، مؤكدا أن الدستور وثيقة مقدسة كفلت لأكثر من 200 عام الحرية وسيادة القانون في الولايات المتحدة.

وأوضح بيتسن، أن الدستور الأمريكي يجمع بين الشعب بغض النظر عن الحزب، والزعماء المنتخبون يقسمون على التمسك به، مضيفا: «لا يمكنك أن تحب أمريكا فقط عندما تفوز»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، شجبت العضوة الجمهورية بمجلس «النواب»، نائب رئيس لجنة «6 يناير»، ليز تشيني، تصريحات ترامب، وقالت عبر «تويتر»، إن تصريح الرئيس السابق كان وجهة نظره في 6 يناير 2021 وما زال رأيه حتى اليوم.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، انتقد المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بنيامين نتنياهو، غداء ترامب مع اليميني المتطرف نيك فوينتس، ومغني الراب كاني ويست، المعروف بمعاداة السامية، وأعرب مسؤول الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، عن اعتقاده بخطأ الرئيس الأمريكي السابق.

كما أعرب نتنياهو عن آمله أن يجد ترامب طريقة للابتعاد عن ويست وفوينتس، والتنديد به، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، فعل أشياء رائعة لـ«تل أبيب» منها «اعترافه بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» وبالسيادة على الجولان.

تحذير أمريكي لحكومة نتنياهو القادمة من أي أعمال تقوض حل الدولتين

بدوره، وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحذيرا لحكومة نتنياهو القادمة، من أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين، وأشار المسؤول الأمريكي أمام مجموعة الضغط الامريكية «جي ستريت» المساندة لإسرائيل، على سبيل المثال، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم الضفة الغربية المحتلة أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة.

وأوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة الامريكية، ستواصل معارضة الاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واكد الوزير الأمريكي، أن «واشنطن» ستحكم على الحكومة الإسرائيلية، عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«أمازون» تخطط لإعادة إعلاناتها عبر «تويتر»: ننتظر بعض التعديلات الأمنية

اقتصاديا، تخطط شركة «أمازون» الأمريكية، لإعادة تشغيل إعلاناتها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بنحو 100 مليون دولار سنوياً، وقال مسؤول في عملاق التجارة الإلكترونية، إن الشركة في انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف الإعلانات، وفقا لما ذكرته شبكة « فوكس نيوز» الإخبارية الامريكية.

وفي 10 نوفمبر الماضي، دخلت «أمازون» التاريخ، كأول شركة مدرجة في البورصة تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية،، وتراجع سهم الشركة في ذلك الوقت بنسبة 4.3% لتصل إلى 86.14 دولار، ولتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.