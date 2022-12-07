اليوم.. نظر جلسة النطق بالحكم على متهم في قضية «كنيسة كفر حليم»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كنيسة كفر حليم»، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.

النطق بالحكم على المتهم

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، 7 ديسمبر، للنطق بالحكم على المتهم.

الشروع في قتل المواطنين

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في قضية «كنيسة كفر حليم بكرداسة»، أت المتهم وآخرين انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، فضلًا عن شروعهم في قتل المواطنين، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر، وأضافت أوراق القضية، أن المتهم وآخرين أضرموا النيران في منشأة دينية عمدًا، وقطعوا الطريق العام أمام حركة السير وقاموا السُلطات.

حكم غيابي بالسجن المؤبد

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت في وقت سابق، حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد على المتهم وعدد آخر من المتهمين، وبعد القبض عليهم تقدموا بإعادة إجراءات لمحاكمتهم أمام الدائرة الأولى إرهاب التي تنعقد في مجمع محاكم طرة.