النيابة العامة في «مذبحة الريف الأوروبي»: المتهم خائن فتك بصديقه

استهلت النيابة العامة، في بداية مرافعتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، حديثها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بقول الله تعالي «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».

النيابة: المتهم يجري في دمائه طبع الخيانة

وقال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، إنَّ المتهم يجري في دمائه طبع الخيانة، فهو كالضبع الخائن الذي فتك بصديقه الذي استأمنه على ماله، وعرضه، وشرفه، وتوفرت لديه في ارتكاب جريمته ركن القتل العمد مع سبق الإصرار، وبيت النية على إزهاق روحه، لذلك عقوبة الإعدام ستكون رادعة له ولكل من تسول له نفسه فعل مثل تلك الجريمة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

وجاء في أوراق القضية، المعروفة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، أنَّ المتهم تولدت في نفسه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة بعدما اكتشف صديقه المزارع المجني عليه سوء نيته تجاه إحدى ابنتيه واحتدم بينهما الخلاف بعد حدوث مواجهة فيما بينهما.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم لسابقة ضيق صدره من المجني عليه وأسرته بعد رفضه مصاهرته، فلم يري سبيلًا سوى التخلص منهم جميعًا ذبحًا لستر فعلته، فأعد سكينًا واعمل نصله على عنق المجني عليهم جميعًا بعد سداد عدة طعنات قاسية بأماكن متفرقة في أجسادهم، ما أحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.