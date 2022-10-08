السجن المؤبد لـ عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد؛ لإدانته بحيازة مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار في منطقة الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيازة مخدر الهيروين

وجاء في أوراق القضية التي حملت 2302 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 535 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم «أحمد. م. ف»، في 8 مارس من العام الجاري، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر «الهيروين»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

علبة سجائر ولفافات ورقية

وجاء في تحريات المباحث التي قام بها قسم شرطة الزاوية الحمراء، بأنه بضبط المتهم والقبض عليه وتفتيشه عُثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي 34 لفافة ورقية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون، وثبت معمليًا أنه يحتوي على مخدر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عُثر معه على مبلغ مالي 200 جنيه.

وبمواجهته أقر بإحراز المخدر المضبوط حوزته بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي هو حصيلة الاتجار، وأنه يقوم باتخاذ المكان أمام مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.