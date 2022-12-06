تداول 20 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع، وحركة السفن وصولًا ومغادرة، وبلغ حجم تداول البضائع اليوم الثلاثاء 20 ألف طن.

14 سفينة على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 14 سفينة، وبلغ حجك تداول البضائع 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1066 شاحنة و 42 سيارة.

الصادرات 3 أضعاف الواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الصادرات تفوق على حركة الورادات 3 أضعاف حيث بلغ 15000 طن بضائع، و580 شاحنة، و17 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و486 شاحنة، و25 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفن الثلاث «الحرية 2»، و«بوسيدون إكسبريس»، و«أمل»، ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1627 راكب بموانيها.