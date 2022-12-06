«حياة مستعملة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للشاعر طارق الكرمي

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ضمن سلسلة الإبداع العربي، ديوان «حياة مستعملة» للشاعر الفلسطيني طارق الكرمي.

ويضمّ الديوان عددا من القصائد، بينها: «مبادلة، وأكثر من موت، وملبس أخير، وتوطين، وتاجر الخردة في الصباح، وأقدام، وإيمان، وآية، وابتلاء حق».

معلومات عن طارق الكرمي

طارق الكرمي، شاعر وكاتب فلسطيني بارز، ولد ونشأ في مدينة طولكرم الفلسطينية، له مجموعة من الدواوين الشعرية، حاصل على عدة جوائز وتكريمات، وهو من الشعراء الفلسطينيين البارزين من جيل النصف الثاني للقرن العشرين، وشجعه بيت الشعر الفلسطيني في بداياته.

ونظم الشعر بأنواعه العمودي والحرّ وله قصائد الإيقاع النثرية، وينفرد الشاعر طارق الكرمي بتجلياته التركيبية في إعادة توليد اللغة وفق رؤيته التجديدية لها، ولما تمنحه في السياق المتنامي من قدرة شعرية على توليد الصور والإيحاءات والرموز المكثفة، وهو عضو في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ورابطة الكتاب السوريين، وغيرها.

ومن أجواء الديوان:

من قبل ولدت وأنت

تعيش بصمت

و.. تلوك حديد الخبز بصمت

وتصيح بصمت

آه أيان يكون لآهك

صوت

من قبل ولدت وأنت سدى

نتعلك لحم الموت

وكأني أنت هو

اللا أنت