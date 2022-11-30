«هيئة الكتاب»: فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الخميس

تعلن الهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب التقدم لجوائز الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023.

تفاصيل التقديم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54

وتأتي جوائز المعرض في ستة عشر فرعًا منها:

ثمانية مجالات «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا (هذه الدورة ) هما: شعر العامية - أدب الطفل، فضلاً عن ستة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي:

- جائزة أفضل كتاب في التراث : وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية.

- جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

- جائزة أفضل كتاب في الموسيقى: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع أكاديمية الفنون.

- جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين.

- جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

الشروط والقواعد العامة:

1) أن يكون العمل طبعة أولى.

2) أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

3) ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

4) أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2022، واعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.

5) يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

6) ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى.

7) ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

8) بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

9) يفتح باب التقدم للجائزة من 1/12/2022، وينتهي في 1/1/2023، والتقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

10) يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل – 1194 كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة.

11) يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وفي حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب، وأنه يتحمل مسئولية ذلك. ك

يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل، وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية، وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي، ويتم تسليم الأعمال الخاصة بالتراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية، والأعمال المترجمة.