مجلس النواب يناقش ملفات تحديث الصناعة وتطوير المنتج المحلي في حضور الوزير

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، وتشهد الجلسة اليوم مناقشة عددا من الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الذي يقف لأول مرة من توليه الحقيبة الوزارية، أمام البرلمان.

الأدوات الرقابية

وتتضمن الأدوات الرقابية المقدمة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة خاصة بالقطاع الصناعي حول ضرورة تحديث الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.

كما تتضمن خطة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وسياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.

الأسواق الأفريقية

كما تشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة بشأن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الإفريقية، فضلا عن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع يحتاجها السوق.