مجلس النواب يحيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وتمّ إخطار اللجان المختصة، لمناقشة مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.