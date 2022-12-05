مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول 

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، ووافق المجلس على 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية بشأن التنقيب عن البترول، وجاءت على النحو التالي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إنرجين إيجيبت ليمتد» وشركة «إينا إندستريا نافتا دي. دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كويت إنرجي إيجيبت ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، الموافقة على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في المجموع، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.