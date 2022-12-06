«القومي للمرأة»: توجيهات رئاسية بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية

قالت الدكتورة هبة هجرس رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إنّها تعمل على التقرير العالمي الذي سيشمل كل دول العالم فيما يخص الأجهزة التعويضية والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم العمل على التقرير منذ 3 سنوات: «الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم الملمين بما يحدث في هذا الملف».

إذا تمكنا من الصناعة في مصر سيكون في إمكاننا التصدير للعالم العربي

وأضافت رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مصر لا تخترع العجلة، لكنها تستفيد من الخبرات التي سبقها العالم إليها، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لخبير عالمي كاستشاري له في هذا المشروع ينم عن جدية الدولة، وأنها ستقدم شيئا على أعلى مستوى من الجودة والحداثة لخدمة ذوي الإعاقة في مصر، وإذا تمكنا من توطين تلك الصناعة سيكون في إمكاننا التصدير للعالم العربي وأفريقيا ونمدهم بأجهزة عالية الجودة بأسعار مقبولة».

الأجهزة التعويضية صناعة معقدة ومنها ما هو بسيط

وتابعت رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة: «الأجهزة التعويضية صناعة معقدة ومنها ما هو بسيط، مثل الأقدام الصناعية التي تعمل بالكمبيوتر ووضعها مختلف عن غيرها، ونستهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين من كل المستويات، ووجود التكنولوجيا يسهل وييسر الكثير من الأمور، ونكون قادرين على التنفيذ بحسب الطلبات والاحتياجات».