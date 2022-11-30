يوسف الحسيني: رغبة الرئيس السيسي في توطين صناعة الأجهزة التعويضية «إنسانية»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم، اجتماعا لتوطين وصناعة الأجهزة التعويضية والأطراف، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على «القناة الأولى»، أن الرئيس السيسي لم يهتم بالتكلفة الكبيرة لتوطين الصناعة، وإنما نظر للأمر نظرة إنسانية بحتة، «هنتكلف النهاردة عشان منستوردش بكره، وميبقاش عندي أزمة في فرص العمل بكره، وعشان نصدر بكره، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم هذه الخدمة النبيلة لكل إنسان في حاجة إليها من منظور أخلاقي وديني، ليكون مركزا إقليميا لتقديم هذه الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة».

وتابع: «الرئيس عاوز يعمل ده مع منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية لتقويم العظام، ده منظور مصر في إطار الجمهورية الجديدة، نعمل ليس فقط من أجل الاقتصاد وإنما لتقديم الخدمة الإنسانية والمعيار الأخلاقي والمبادئ العليا».