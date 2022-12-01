وكيل «صحة النواب»: اهتمام الرئيس بصناعة الأجهزة التعويضية صفعة للمتاجرين بحقوق الإنسان

أشاد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة إلى الإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية.

وشدد على أن «قرار الرئيس بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتقديم الخدمة النبيلة لكل إنسان في حاجة إليها، يأتي من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة، من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب».

وفي بيان صحفي، اعتبر الوحش أن «هذا الاهتمام الرئاسى رسالة مهمة من مصر للعالم كله، على اهتمامها الكبير بحقوق الإنسان، سواء المصريين أو الأجانب، وحقهم في الحصول على الأجهزة التعويضية، باعتبارها رسالة إنسانية، من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، ومن منظور إنساني وأخلاقي وديني».

وأكد الوحش أن «توجيه الرئيس السيسي أكبر رد على كل من يلعبون على أوتار حقوق الإنسان فى مصر، وفي مقدمتهم البرلمان الأوروبي، وما جاء فى تقريره المشبوه من أكاذيب وافتراءات ضد مصر»، معتبرا «الاهتمام الرئاسى بالملف صفعة قوية للمتاجرين بحقوق الإنسان».

ووجه وكيل «صحة النواب» التحية إلى الرئيس على هذه الرسالة الإنسانية، مطالبا الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بإنشاء الصرح الصناعي الصحي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير في هذه الصناعات الصحية والاستراتيجية المهمة، «خاصة أن عددا كبيرا من دول العالم سبقتنا في هذه الصناعات».

وأشاد الوحش بما شهده لقاء الرئيس مع ممثلي «الصحة العالمية» من استعراض لجهود الدولة عبر الأجهزة المعنية المختلفة، لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية، والاستفادة من إمكانيات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع، تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي، فضلا عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية، والمنظومة الصحية، ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية، ومصانع الإنتاج، والبحوث الفنية، والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل الدكتور شابال كسنابس، رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور كلود تارديف، رئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء.