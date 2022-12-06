«الداخلية» ضبط 1930 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1930 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط قضية بيع بأزيد أرز أبيض، و89 قضية حجب "أرز شعير"، وكذا ضبط 543 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط 912 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 34 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن "زيت طعام – طحينة – عسل أبيض") معبأة داخل شكائر ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (8 طن "دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة القليوبية)، وبحوزته كمية قدرها (8 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته كمية قدرها (3,59 طن "أرز أبيض عينى") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (3,500 طن دقيق أبيض عينى" – 6,500 طن سكر حر) معبأة داخل عبوات بدون مستندات.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (4,2 طن "مصنعات لحوم – جبن أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص"- بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية قدرها (7 طن زيوت سيارات) معبأة داخل عبوات بدون مستندات.

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (41500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (89) قضية بمضبوطات بلغت (617,875 طن "أرز شعير").

ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (2,07 طن "مقطعات دواجن – جبن موتزاريلا") بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ضبط (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (15,5 طن "صلصة طماطم – سكر حر") بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (58) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (12737 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.