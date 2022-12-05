«الداخلية»: ضبط 1711 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، عدة حملات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ضبط 1711 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

212 حكم قضائي متنوع

كما جرى تنفيذ 212 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 11 قضية في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات». تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.