«الداخلية»: تحرير 2004 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2004 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

603 مخالفات مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 603 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن الآتي:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.