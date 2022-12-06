تأجيل محاكمة 12 متهما بتهريب 586 قطعة أثرية إلى خارج البلاد لـ7 فبراير
كتب:
بسمة عبدالستار
02:07 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
محكمة - تعبيرية
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة 12 متهمًا أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، في قضية تهريب آثار مصرية، يعود عمرها لما قبل 4 آلاف سنة، إلى 7 فبراير المقبل.
وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، 12 متهما أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، إلى محكمة الجنايات، ووجّهت لهم تهمة تهريب 586 قطعة أثرية، بعد القبض على المتهم الأمريكي في فبراير الماضي بمطار «جون كنيدي»، ومعه القطع الأثرية داخل 3 حقائب.