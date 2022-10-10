بعد تعرض شخص للابتزاز في جريمة تهريب آثار.. قانوني يوضح العقوبة

بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص متهم بالنصب على مواطن في مليون دولار لتهريب صفقة آثار، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن العقوبة الأولى التي تنتظر المتهم الابتزاز الإلكتروني وتهديد شخص، وعقوبتها وفقًا للقانون هي الحبس مدة تبدأ من 6 أشهر ودفع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن الـ 100 ألف جنيه، وذلك حسب المادة 25 من القانون رقم 175 لـسنة 2018.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وأضاف «ناجي»، أن القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بهاتيين العقوبتين السابقتين كل من استخدم أو أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة، أو بإحدى العقوبتين، مضيفًا أن كل من حصل على مبالغ مالية من وراء التهديد، تقع عليه عقوبة الحبس، ويعاقب أيضًا في حال الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وفقًا للمواد 326 و327.

عقوبة تهريب الآثار

وأشار المحامي إلى أن العقوبة الثانية التي تنتظر المتهم هي تهريب الآثار، ووفقًا لقانون العقوبات لحماية الآثار، يعاقب كل من يبيع أو يحتاز أو يحرز أثرًا خارج البلاد دون تصريح رسمي بذلك ليفيد بخروجه بطريقة مشروعة، وتقع عليه عقوبة السجن المشدد وغرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل لـ 10 ملايين جنيه، ومصادرة الأثر محل الجريمة، وفقًا للقانون رقم 117 لـسنة 1983 والمعدل لـسنة 2010، 2020.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتضرره من أحد الأشخاص إثر قيامه بالنصب عليه وابتزازه من خلال «فيس بوك»، وذلك للحصول على مبلغ مليون دولار مقابل تهريب صفقة آثار ويقوم بردها له مقابل أرباح.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبالتحريات تبين أن المتهم يعمل محاسبا وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المربوط بالحساب المستخدم بالواقعة والتواصل من خلاله بالمجني عليه عبر «ماسنجر».