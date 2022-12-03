إعادة حركة المرور للطريق الزراعي بالقليوبية بعد رفع آثار حادث أودى بحياة عريس

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة حركة المرور بالقليوبية عقب رفع آثار حادث سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع عريس وإصابة اثنين من أصدقائه أثناء الذهاب لإحضار العروس لإتمام الزفاف، ما حول الفرح إلى حزن وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث والاستعلام عن حالة المصابين في الحادث، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان سبب الحادث.

تعطل المرور ومصرع عريس بطوخ

وكانت حركة الطريق الزراعي بنها القاهرة في طوخ أثناء تصادم سيارة ملاكي بعامود كهرباء، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين خلال زفاف عروسين، حيث كان المتوفى والمصابين في طريقهم لإحضار العروس، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل مصرع عريس بالطريق الزراعي

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 7286 بعامود كهرباء، اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بزمام مدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف، وتبين أن سبب وقوع الحادث تصادم أحد اطارات سيارة ملاكى واصطدمت بعامود كهرباء يمين الطريق ونتج عنه مصرع «أحمد . م . س» 23 سنة، عريس كان في طريقه لإحضار عروسة لإتمام الزفاف وإصابة «نور . م . ش»، و«محمد . ع . س»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي والجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.