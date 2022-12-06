«التنمية المحلية»: ترشيد استهلاك الكهرباء في مليوني عمود إنارة بالمحافظات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ العالم تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، ما دعا كثير من الدول إلى ترشيد نفقاتها، ومنها مصر، حيث نجحت الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمحافظات والمؤسسات الحكومية، وغلق الإنارة بعد توقيت العمل، كما جرى التركيز على تركيب عدادات مسبوقة الدفع في دور العبادة، بإجمالي 28 ألف عداد، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في مليوني عمود إنارة في المحافظات، ما يوفر بدوره الغاز الطبيعي للدولة.

وأضح وزير التنمية المحلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه يتم الاعتماد على تركيب اللمبات الليد وخفض الفولت في الشارع، كما جرى تخفيض الاستهلاك في بعض الأماكن لـ50%، وبلغ متوسط معدلات خفض الطاقة 25%

خريطة لمساعدة المستثمرين

ولفت آمنة، إلى وجود خريطة عامة للدولة لمساعدة المستثمر على تطبيق فكره وتنفيذ مشروعاته، موضحا أنّ الرخصة الذهبية تؤكد أنّ الاستثمار يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي، وهناك استثمارات عظيمة الفترة المقبلة.

مصر جاذبة للاستثمارات

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ مصر تشهد كل أسبوعين إطلاق مشروعات لخلق مناخ استثماري أمام الجميع، موضحا أنّ مصر جاذبة للاستثمار بفضل توجيهات القيادة السياسية، حيث يتم إزالة جميع العراقيل لإتمام الاستثمارات.

وأوضح أنّه جار متابعة مشروع التنمية المحلية لصعيد مصر، علاوة على التفتيش المستمر على المحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أنّه سيتم تطبيق قانون المحلات العامة بعد تعطل عامين ونصف العام، وأي مشكلات تنجم عن التطبيق سيتم التعامل معها.