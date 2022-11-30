وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة في 6 محافظات

أصدَر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وتعيينات لـ6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبني سويف.

تنقلات وتعيينات لـ6 قيادات محلية بمحافظات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية.

هشام آمنة: الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية

وأكّد وزير التنمية المحلية أنَّ الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحركة المحلية التي وافق عليها تتضمن تعيين المهندس حازم محمد الأشموني سكرتير عام البحيرة في وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة ، وتكليف اللواء يحيي محمد الأدغم رئيس حي النزهة في وظيفة سكرتير عام مساعد القاهرة وتعيين اللواء أيمن عبدالعال الشريف سكرتير عام مساعد الغربية في وظيفة سكرتير عام الدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنَّ الحركة المحلية تضمنت أيضاً تعيين اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام الدقهلية في وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف، وتصعيد المهندس محمد محمد الصافي سكرتير عام مساعد الشرقية وتعيينه سكرتير عام الشرقية وكذا تكليف اللواء أحمد محمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر في وظيفة سكرتير عام البحيرة.

وشدد «آمنة» على أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين.

وأشار إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية ستقوم بصورة مستمرة بتصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفاني في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعي لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.