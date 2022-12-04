وزير التنمية المحلية: «أيادي مصر» ساهمت في خلق فرص عمل خلال جائحة كورونا

ترأس اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماع لجنة التسيير الخاصة بمشروع «أيادي مصر» لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات عبر منصة إلكترونية، وذلك بحضور كل من روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة وآلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في البرنامج وإسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة «اي أسواق مصر» ومريم شرقاوي من الشركة ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووحدة مشروع أيادي مصر بالوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية علاقات التعاون والعلاقة الجيدة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج في المحافظات المصرية، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمنصة أيادي مصر؛ للمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، وتحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديا.

استراتيجية التحول الرقمي

وأوضح وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يجري تدشينها ومنها منصة «أيادي مصر» الإلكترونية، التي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال عامي جائحة كورونا.

ووجّه «آمنة» الشكر لبرنامج الأغذية العالمي والشركة المنفذة لمنصة أيادي مصر بعد النجاحات التي حققها المشروع خلال العامين الماضيين بعد إطلاقه في احتفالية يوم المرأة المصرية في عام 2021، مؤكدا استمرار التشارو والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتطوير منصة أيادي مصر لتحقيق الاستفادة القصوى في إطار مبادرة أيادي مصر لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة في جميع محافظات الجمهورية ووصول تلك السلع للأسواق العالمية والإقليمية والمشاركة في جميع المعارض والفاعليات المحلية وفتح أسواق جديدة لها بما يدعم جهود الدولة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب بالمحافظات.

إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيومكانية

واستعرض وزير التنمية المحلية مع وفد برنامج الأغذية العالمي، آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص المرحلة الثانية من مشروع أيادي مصر والإصدار الثاني للبوابة الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية التي تهدف إلى رصد ومتابعة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالوزارة، بالإضافة للتعاون في مشروع صناعة السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لمساعدة ودعم المرأة المعيلة وتدريبها وزيادة دخلها من العاملات في هذا المشروع مع توفير أدوات الإنتاج «الأنوال» وزيادتها والمواد الخام اللازمة والتدريب اللازم للعاملات اللاتي يجري تدريبهن على صناعة السجاد لينتجن أفضل وأجود أنواع السجاد اليدوي وإقامة معارض لتسويق هذه المنتجات عالية الجودة.

تطوير صناعة السجاد

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يقوم على تطوير صناعة السجاد من خلال تنسيق وتطوير مراكز الصناعة الحرفية بالمحافظات ويشمل عددا من المحافظات الأخرى التي تتميز بهذه الصناعة المهمة بما يسهم في تطويرها وتحديثها وتوفير المواد الخام اللازمة للحافظ على تلك الصناعة المهمة بما يعزز ويضيف لصناعة السجاد في مصر وتبادل الخبرات بين المحافظات التي تشتهر بتلك الصناعة مع دراسة الاستفادة من تلك الصناعة عبر منصة أيادى مصر.

ومن جانبها، نقلت روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تحيات وتقدير برافين أجراوال المدير الإقليمى للبرنامج بالقاهرة، وأعربت عن تطلع البرنامج لاستمرار وتعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشادت فانيلي بجهود وزارة التنمية المحلية على الجهود المبذولة على أرض المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الدعم المقدم من الوزير لمنصة أيادي مصر، وسعي البرنامج لاستمرار التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون المشتركة والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة بما يتوافق مع خطة عمل المنظم.