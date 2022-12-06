النائب أحمد حتة يطالب بربط التعليم الفني بسوق العمل

طالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، وقال إن محافظة المنيا زاخرة بالعديد من الثروات الصناعية الكبرى، وتحتاج إلى نظرة لإحياء الصناعة، مؤكدا أن صناعة الرخام من الصناعات المتوفرة بكثرة في المنيا، متابعا: «نطالب بمصانع للرخام بالمحافظة».

مصانع الصلصة والكاتشب

وتابع حتة: «لا بد من النزول للمواقع وحل جميع مشكلات المناطق الصناعية بالمنيا للوقوف علي المشكلات وحلها»، ولفت إلى أنّ الصناعة الزراعية بمنطقة العدوة والتي تشتهر بزراعة الطماطم لا بد من تطويرها من خلال مصانع الصلصة والكاتشب وغيرها، مضيفًا أنّ مراكز العدوة وبني مزار تحتاج إلى اعتماد خطط للنهوض بالقطاع الصناعي.

وتحدث «حتة»، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وإتاحة فرص عمل للمواطنين، وذلك للقضاء على البطالة وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

وأشار في حديثه عن المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بني مزار وشرق مدينة بني مزار شرق النيل خلف مصنع الأسمنت، إلى أنّه تم البدء في إجراءات التخصيص لمساحة خمسة آلاف فدان، وأُرسل الملف إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحتي الآن لم يتم إنهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية، التي تخدم مراكز شمال المنيا «مغاغة، والعدوة وبني مزار» من ناحية الشرق لإنشاء العديد من المصانع في هذه المنطقه لتوفير العديد من فرص العمل.

كما تحدث عن إنشاء منطقة صناعية غرب العدوة، لخدمة أهالي مراكز شمال المنيا مغاغة والعدوة وبني مزار من الناحية الغربيىة، وطالب بالموافقة على تخصيص 200 فدان لإنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قرية شارونة شرق.

طفرة صناعية في عهد الرئيس السيسي

وأكد النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات خلال القاء طلب الاحاطة بالجلسة العامة أنّ الصناعة تشهد في عهد الرئيس السيسي تغييراً جذرياً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة فى مجال الصناعة والتجارة لو تم استغلالها بشكل صحيح لأصبحت مصر من أقوى الدول.

وشدد على ضرورة تحديث الصناعة المصرية، مؤكدًا أنّ المتغيرات العالمية لن تسمح إلا لمن لديه مقومات البقاء مشيرا الى أن مشاكل الصناعة في مصر معروفة عنها البيروقراطية في إصدار التراخيص ونقص إمدادات الطاقة وأزمة الدولار بالرغم من إصدار قانون الإستثمار إلا أنه لم يغير شيئاً.

وقال إنّ رئيس الجمهورية دائماً يوجه بحل مشاكل الاستثمار وتطبيق الشباك الواحد نقترح إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، لأنّ وزارة الصناعة متداخلة مع 7 وزارات على الأقل.

وأكد حتة أنّ مشاكل الضرائب والرسوم والبيروقراطية تؤثر على الصناعة وتنعكس على نسبة البطالة وارتفاع الاستيراد وعدم الاكتفاء الذاتي، ما يؤثر على الموازنة.