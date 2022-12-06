«التنمية المحلية»: ضخ 4 مليارات جنيه الأسبوع المقبل لتطوير منظومة النظافة

قال اللواء هشام امنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة المخلفات، إذ تم ضخ 57 مليار جنيه؛ لتطوير المنظومة في عهد الرئيس السيسي، وجارٍ ضخ 4 مليارات خلال الأسبوع المقبل؛ لتطوير منظومة النظافة.

وأضاف آمنة، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى الحفاظ على العمران، ومنع المخالفات والمباني العشوائية، وهي تعمل على تنظيم البنية التحتية والحفاظ عليها ومنع الضغط، مع العمل على التنظيم العمراني وتشجيع المدن الجديدة.

وأشار إلى أنّه جارٍ العمل على مناقشة اشتراطات البناء الجديدة؛ للتوصل لحلول بما يحافظ على الصالح العام، وتصدر اشتراطات ليست في صالح من يخرب أو يسعى إلى المخالفة، مؤكدا أنّ الدولة تعمل لخدمة المواطن ومن أجل مستقبل الأجيال.

وأوضح أن تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف بقانون السايس نجح في محافظة القاهرة وسيتم تعميمه وهو أحد اهتمامات الوزارة، الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ تطبيق المشروع يحتاج جهدًا كبيرًا.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ قانون منظومة المخلفات الصلبة سيتم تطبيقه قريبا بالرسوم الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.