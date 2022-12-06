التنسيقية تلتقي قيادات حزب التجمع.. ومحاور الحوار الوطني تتصدر النقاشات

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيادات حزب التجمع، وتصدرت محاور الحوار الوطني النقاشات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع جميع تيارات وفئات المجتمع بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد فوزي أعضاء مجلس الشيوخ، كما ضم وفد التنسيقية عدد من الأعضاء، وهم: مصطفى مسلم ومحمود عز ومريم النجدي ونيرمين مصطفى.

الحوار الوطني بادرة طيبة من الرئيس

وأكد السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطني بادرة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة رؤية السياسيين والخبراء والنواب بشأن بناء الجمهورية الجديدة، مبديا سعادته بتنظيم التنسيقية عدد من المؤتمرات واللقاءات الشعبية والنقابية للاستماع لرأي المواطنين ومقترحاتهم لحل المشكلات في مصر وتعريفهم بأهميه الحوار الوطني.

وشارك في اللقاء من حزب التجمع كل من السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعماد فؤاد مساعد الرئيس للإعلام وعبد الناصر قنديل عضو المكتب السياسي بالحزب ومحمود دسوقي أمين شباب حزب التجمع ومارك مجدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي.