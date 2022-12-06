منسق «حياة كريمة» في قنا: بدأنا بـ 5 مراكز كمرحلة أولى.. ونعمل بجميع المشروعات

قالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق «حياة كريمة» في قنا، إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظات، نالت محافظات الصعيد وتحديدا قنا جزءا كبيرا من الاهتمام.

«حياة كريمة» في قنا

وأضافت خلال مداخلة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في المرحلة الأولى في قنا بدأنا بـ5 مراكز من إجمالي 9 مراكز في المحافظة، دخلت كمرحلة أولى في «حياة كريمة»، وهي مراكز أبو تشت وأسيوط والوقف ودشنا وقوص، بإجمالي 86 قرية بعدد مجمعات قروية 19 مجمعا قرويا، وأيضا نجوع وتوابع تزيد عن 769 نجعا وتابعا.

وتابعت أن المشروعات التي يجري العمل بها في الـ5 مراكز تتجاوز 1800 مشروع في كل القطاعات الخدمية المختلفة، وتمس المواطن المصري بشكل مباشر، مثل خدمات البنية التحتية التي لم تكن متوفرة بشكل كبير، وكان المواطن المصري يعاني بسببها كثيرا من الصرف الصحي، وحاليا كل قرية يجري إنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع وصرف صحي داخل القرى، ولم تكن هذه الخدمة موجودة داخل قرى الصعيد سابقا، وكان أهالي الصعيد يعتمدون على نظام البيارات المنزلية، ما كان يسبب العديد من المشكلات الصحية والتلوث.

توصيل المياه للمنازل

واستطردت: «كذلك نعمل في محطات المياه وتحسينها وتوصيل وصلات المياه للمنازل وشبكة الكهرباء، ومشاريع في مجالات التعليم والصحة والزراعة والغاز الطبيعي».