«حياة كريمة» تُسعد أهالي جزيرة ببا ببني سويف.. مشروعات متنوعة في كل مكان

حالة من السعادة تسيطر على أهالي قرية جزيرة ببا بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إذ تحققت أحلامهم خلال أشهر قليلة.

هنا حياة جديدة تنتظر قرية «جزيرة ببا»، في محافظة بني سويف، مشاكل كثيرة واجهتها القرية عبر عقود ماضية، فضلا عن نقص الخدمات الحكومية، قبل أن تفاجئهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بحل مشاكلهم دفعة واحدة، ليتحقق حلمهم خلال شهور ويرى الأهالي حل المشاكل التي ظلوا يعانون منها لعقود طويلة خلال فترة وجيزة لا تتعدى شعورا قليلة.

أعمال تجرى في كافة أنحاء قرية جزيرة ببا

داخل قرية «جزيرة ببا»،، ينتشر العمال في كافة أنحاء القرية، مشروعات انتهت وأخرى قاربت على الانتهاء، مركز شباب يتم تطويره على أعلى كفاءة، مدارس يجري توسعتها وإحلالها وتجديدها، مجمع خدمي تم الانتهاء منه يضم كافة المنشآت الحكومية الخدمية، الأهالي لا يصدقون ما يحدث داخل قريتهم، فجأة ودون سابق إنذار يجدون حياة جديدة داخل قريتهم.

«حسانين»: لا نصدق ما يحدث أمامنا

أحمد محمد حسانين، أحد أهالي القرية، يقول لـ«الوطن»: «ما حدث من مشروعات تمت بالفعل وأخرى يجرى الانتهاء منها، لا يصدقه أحد، إلا أننا رأينا ذلك بأعيننا، عمال لا يغيبون أو يتأخرون يومًا عن عملهم، حقيقي ما يحدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري، بالنسبة لي وأنا شاهد على تاريخ القرية التي ظللنا ننادي لسنوات بإنشاء مدارس ومنشآت خدمية فيها دون استجابة من أحد، إلا أننا سمعنا عن مبادرة حياة كريمة وفوجئنا بإدراج قريتنا، وبالفعل بدأ العمل وهنا نحن نرى مبان كاملة انتهى بها العمل».

أحد أهالي قرية جزيرة ببا: مجمع خدمات ومصالح حكومية سيخدم القرية

وأضاف سيد صالح توفيق، أحد أهالي قرية «جزيرة ببا»: «والله ما مصدقين اللي بيحصل، خلال أيام قليلة بدأ العمل داخل القرية، وهنا نحن الآن رأينا الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والذي يضم سجل مدني ومكتب بريد ومكتب للتضامن الاجتماعي والتموين وغيرها من المصالح الحكومية التي تخدم القرية، كذلك مركز شباب يتم تطويره على أعلى مستوى، فضلا عن وحدة طب أسرة يتم إنشاؤها.

1600 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في بني سويف

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ أكثر من 1600 مشروعا في مركزي ببا وناصر بتكلفة إجمالية تخطت 12 مليار جنيه.