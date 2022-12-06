«حياة كريمة» بالفيوم: انتهينا من تطوير وبناء أكثر من 100 مدرسة

أكد محمد مكرم، منسق حياة كريمة بالفيوم، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وبناء أكثر من 100 مدرسة بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ودخول بعضها الخدمة هذا العام، ما أدى إلى تسهيل العملية التعليمة في تلك القرى، حيث أن المدرسة أصبحت على بُعد خطوات من منزل الطفل بعد أن كان ينتقل بوسائل قد تكون غير آمنة للقرى المجاورة، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من المدرسة لن يقل عن 10000 طالب.

أبرز مشروعات البنية التحتية لحياة كريمة

وأضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مؤسسة حياة كريمة قدمت محاور خدمية كثيرة للمواطن بالفيوم، بينها مشروعات البنية الأساسية التي تمت بكل القرى التي دخلت ضمن مراكز المرحلة الأولى من المبادرة، موضحًا أن البينة الاساسية تشمل الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والتليفونات والاتصالات، إلى جانب الطرق ووسائل النقل، وكل ما يخدم المواطن بشكل أساسي.

حياة كريمة ترفع وعي الأهالي بمختلف القضايا

وتابع، أن مبادرة حياة كريمة أنشأت المراكز الخدمية والمجمعات الزراعية في القرى، والتي أدت إلى التسهيل على المواطن من خلال إزالة عبء الذهاب إلى المدينة أو المركز لكي يحصل على خدمة معينة يحتاجها، مشيرا إلى أن المبادرة عملت على محور الدعم المعنوي وتقديم المساعدة للأكثر احتياجا، فضلًا عن رفع الوعي الأهالي بمختلف القضايا المجتمعية والبيئة والتوعوية.