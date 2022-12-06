عضو «اقتصادية النواب»: مصر الثانية عالميا بعد أمريكا في جذب الاستثمارات

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون حماية المنافسة حصل على حظ وفير من الدراسة، إذ جرى العمل عليه منذ دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، لافتة إلى أن التعديلات في غاية الأهمية في ظل ما وصلت إليه مصر من مساحة اقتصادية واعدة للاندماجات والاستحواذات المحلية والأجنبية وفقا للتقارير والمؤشرات.

زيادة 50% في عدد الاندماجات والاستحواذات

وأوضحت «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر أصبحت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم بعد أمريكا في جذب الاستثمارات والاستحواذات، والعام الماضي شهدت زيادة مقدارها 50% في عدد الاندماجات والاستحواذات، بالإضافة لتحقيق 10 مليارات دولار في 233 صفقة اندماج واستحواذ، مشيرة إلى أن الكيانات الاقتصادية أمامها سوق واعدة في مصر.

حماية المستثمرين وأصحاب المشروعات

وأشارت إلى أن مصر تعد مجالا آمنا للاستثمار الأجنبي والمحلي والتكتلات الاقتصادية، مؤكدة أنه لا بد من حماية المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لوجود أي مؤشرات أو آثار للاحتكار.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرقابة على التكتلات والاندماجات لا بد أن تكون سابقة وليست لاحقة فلا بد من الحصول على الموافقة من جهاز حماية المنافسة والرقابة المالية إذا تعدى سقف مالي معين قد يجعله مسيطرا على أغلبية رأس المال، لافتة إلى أن حماية الاقتصاد أمر ضروري مع عدم وجود أي منافسة ضارة أو احتكار لأي سلعة، ومشروع القانون يحقق الحياد التنافسي فلا يؤثر أي كيان بضرر على آخر في إطار وثيقة ملكية الدولة من أجل جذب الاستثمار.