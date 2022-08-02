اللجنة الوزارية الاقتصادية: مخزون مصر من جميع السلع الاستراتيجية آمن

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث شارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي، والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا

وفي هذا السياق، تمت الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية على المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى موقف المخزون السلعي الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، لا سيما وأن هذا المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه على مدار الفترة الماضية، هو الذي مكن الدولة من استخدامه في زيادة المعروض من مختلف السلع وقت اشتداد الأزمة، وتفادي الزيادات الكبيرة في الأسعار.

الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق أيضا إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، باعتبار السياحة رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتعويض التراجع في السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وكذا موقف الحجوزات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي، والتسهيلات وعوامل الجذب المختلفة التي تقدمها مصر للسائحين.