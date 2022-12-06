«النجومية تفرض قيود لذيذة».. شريهان أمتعت الجمهور بفنها وتفرغت لتربية ابنتها

أمتعت جمهورها على مدار سنوات بأعمال فنية مميزة، أضحكته كثيرًا وجلس ينظر إليها متأملاً ملابسها الاستعراضية التي تميزت بها، لكنها سرعان ما تركته لتتفرغ لمنزلها وتربية ابنتها، إنها الفنانة الكوميدية شريهان ملكة الفوازير التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

بعد حياة فنية حافلة بالعطاء، فضلت الفنانة شريهان أن تترك الفن وتمكث في بيتها لا يشغلها سوى تربية ابنتها الصغيرة، حتى لا تنشأ بشكل عشوائي، حسبما ذكرت في حوار لها: «هي في أخطر سن ومحتاجة لعطفي وحناني وإني أعلها وأراقبها»، ما يلائم ظروف شريهان في ذلك الوقت التي قلت فيه الأعمال الفنية المعروضة عليها أو لعدم ملائمتها لها، مضيفة :«مدام ما بشتغلش مش حابة كل يوم أبقى في حفلة أو خروجة ومطعم».

وأوضحت شريهان أن تواجدها بمنزلها ليس هروبًا من الناس أو عقابا لنفسها، إذ ترى أن النجم لا بد أن يكون صعب المنال وغالي عند الجمهور: «النجومية بتفرض علينا بعض القيود اللذيذة.. النجم يتشاف بحساب والجمهور يكون نازل وبيدفع تذكرة من مصروف بيته عشان يتفرج عليك».

الإشاعات تلاحق شريهان

وأضافت أنها في وقت سابق كانت شريهان كثيرة الخروج تقضي الكثير من وقتها ما بين الحفلات والمسرح والمجاملات الفنية «إتجاملت وجاملت وما كنتش لاحقة وده أخد مني وقت وكان لازم أقف مع نفسي وأعيد حساباتي»، ما جعلها عرضة للإشاعات إلا أنه لم يثنيها عن اختياراتها «كل مرحلة وليها طبيعتها ما عنديش استعداد بنتي تطلع تقول لي ليه علمتي الفيلم ده، ليه اتصرفتي كده».

شريهان تفضي وقت فراغها بين القراءة وتعلم ابنتها

وأكدت أنها تريد أن تحقق حلمها فى ابنتها لتكون سوية ومثقفة وذكية، وليس مجرد أن تكون فتاة جميلة «عشان أحقق الشكل ده لازم يكون فيه قواعد سليمة، هاحتقر نفسي لو مقضياها خروجات ومش لاقية وقت لبنتي»، مضيفة أنها لا تحب التناقضات ففي الوقت الذي تؤدي فيه عمل تقضيه في الاستديو، وفي وقت فراغها تقرأ كتب وتتعلم وتعلم ابنتها.