شريهان ناعية هشام سليم: «ارحل يا توأم عمري النقي الصادق الأمين»

نعت الفنانة شريهان الفنان الراحل هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ قالت: «سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادق ولكن عزائي أني كنت معك وكنت معي وأخذتك في قلبي وحضني طويلاً في الأيام القليلة الماضية».

أضافت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «ارحل يا توأم عمري النقي، الصادق، الأمين، الملتزم، المحترم الجميل، ارحل يا صديقي، زميلي، شقيقي، ارحل يا حبيبي، لكنك لم ترحل مني أبدا إلى الأبد في قلبي وروحي وتاريخي وسنلتقي».

وتابعت: «اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا أرحم الراحمين، اللهم أنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم ثبته عند السؤال.. في سلام الله ورحمته وفردوسه الأعلى يا هشام».