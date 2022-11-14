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شريهان تهنئ لبلبة وكاملة أبو ذكري لتكريمهما بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

بسمة شطا
11:52 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
شريهان

شريهان

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري على تكريمهما، مساء أمس الأحد، من قبل إدارة الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شريهان لـ لبلبة: تستحقين التكريم عن جدارة

وكتبت شريهان منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، هنأت خلاله الفنانة لبلبة، وقالت «أتمنى من الله أن يعطيك الصحة والعافية، لأنك شخص تستحق كل خير وأهل للتكريم. تستحقين التكريم عن جدارة».

شيريهان تهنئ المخرجة كاملة أبو ذكري

كما كتبت الفنانة شريهان منشورا آخر لتهنئة المخرجة كاملة أبو ذكري، وقالت «وإحنا جميعاً بنشكرك يا إنسانة، يا فنانة، يا مبدعة، يا حقيقية.. 1000 مليون مبروك للمخرجة المصرية الرائعة كاملة أبو ذكري».

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلق أمس الأحد، وشهد حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم نور ونيللي كريم وبشرى وسوسن بدر ووفاء عامر وآيتن عامر ويسرا وهاني شاكر وأحمد عبد العزيز وإلهام شاهين وليلى علوي، وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا