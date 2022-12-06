وزارة الشباب تكشف أمام «رياضة النواب» خطتها لسد عجز الموظفين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد حمدي موسي، بشأن غلق العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية بتلك المراكز، ومنها مركز شباب كفر أبو الحسن، ونادي كفر الشيخ إبراهيم، ونادي قوسينا الرياضي، ومركز شباب كفر عليم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تشغيل العمالة اللازمة بمركز الشباب بمكافأة شهرية

وقال سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، ردا على طلب الإحاطة فيما يخص عدم وجود عاملين أو موظفين بالهيئات الشبابية والأندية إن جميع الهيئات الشبابية تتولى تشغيل العمالة اللازمة وأحقية مجلس الهيئة في تشغيل العمالة بمركز الشباب بمكافأة شهرية يحددها المجلس حيال عجز العمالة بالمركز، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنة 2018 من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة طبقا للمادة 37.

وتنص: «يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية فقرة 14 تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقًا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض».

وبالنسبة لغلق العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية، أوضح أن مديرية الشباب والرياضة تجري متابعات ميدانية وبصورة مفاجئة على مراكز الشباب لمتابعة سير الأعمال داخل مراكز الشباب حيث أنها هي الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف المباشر على تلك الهيئات وفقاً للأحكام قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وتحاسب مراكز الشباب حيال غلق هذه الهيئات أثناء مواعيد العمل الرسمية وتحويلهم إلى الشؤون القانونية واتخاذ اللازم في حال لو وجد مراكز شباب مغلقة.

عجز في العاملين في جميع التخصصات

ولفت إلى أن المديرية تتولى ندب الموظفين من المديرية للعمل بمراكز الشباب التي يوجد عجز في العمالة، حيث أن المديرية تعاني من عجز في العاملين في جميع التخصصات نظرًا لبلوغ سن المعاش لعدد كبير من العاملين خلال الفترات السابقة، ثم قامت إدارة شباب قويسنا بعمل دراسة لتقليل العجز داخل الهيئات الشبابية والرياضية بعمل إعادة توزيع العاملين وجاري اعتمادها من السلطة المختصة.

وفيما ورد بطلب الإحاطة من عدم وجود دعم أو موارد مالية بمراكز الشباب، فأكد وكيل وزارة الشباب بالمنوفية، توزيع الدعم على مراكز الشباب التي تحتاج إلى دعم حسب الاحتياجات، مع دعم مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بركة السبع وقوسينا، وأن أغلب مراكز الشباب يوجد بها موارد ذاتية وإيرادات من ملاعب النجيل الصناعي، ومشروعات الطرح الاستثماري داخل المراكز.