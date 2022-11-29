مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تدعم الوافدات السوريات بدورات تدريبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات دورة دعم نفسي للوافدات السوريات، بمركز شباب التنمية الشبابية بالعبور، في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان unfpa خلال الفترة من 26 /11 حتى 2022/11/30.

جلسات التوعية بالذات

تقدم الدورة عدة جلسات توعية بالذات، ودعم نفسي للفتيات في سن المراهقة، وتعزيز الصحة النفسية واستعادة الثقة بأنفسهن وتساعد الرياضة في توفير بيئة آمنة يمكن للجميع من خلالها استكشاف إمكانياتهم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

برامج التوعية للتأهيل لسوق العمل

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصة بشقيقاتنا العرب الوافدات في كافة المجالات، مبينا أن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوى الجمهورية من أجل تدريب الوافدات وتأهيلهن لسوق العمل، ونشر آفاق التنمية من خلالهن.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات آمنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي «الشرقية، القليوبية، دمياط، أسوان، الجيزة»، مما يتيح للوافدات تبادل الثقافات والمهارات، والتشجيع على إتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.