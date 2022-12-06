الصحف المغربية تحتفي بصعود أسود الأطلس لدور الثمانية بمونديال قطر: تأهل تاريخي

احتفت الصحف المغربية بتأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر، الذي يعد إنجازا تاريخيا يحدث لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام كل 4 سنوات.

فوز تاريخي للمغرب

وكتب موقع هسبريس المغربي: «إنجاز تاريخي.. ركلات الترجيح تقود المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم»، مؤكدا أن المغرب حقق فوزا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ويستعد الفريق لمواجهة الفائز من مباراة سويسرا والبرتغال.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الأيام»، المغربية أن الأسود يزأرون في المغرب مع مدربهم الوطني رضا الركراكي، وكتب أيضا موقع «تليكسبريس»، أن أسود الأطلس هزموا بإسبانيا في كأس العالم بقطر ليصعدوا إلى ثمن النهائي.

المغرب يصنع التاريخ

وأشار موقع «شتوكة» المغربي إلى أن المنتخب صنع التاريخ عقب تأهله إلى ثمن النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022، وكذلك احتفى موقع طنجة 24 بصعود المغرب قائلا: «الاحتفالات تجتاح شوارع وساحات طنجة في أمسية التأهل التاريخية للمنتخب المغربي بالمونديال».

إشادة الفيفا بالتطور المغربي

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على التطور الحادث في تاريخ كرة القدم المغربية عبر موقع الرسمي قائلا: «المنتخب المغربي يعيش في كأس العالم قطر 2022 حلما حقيقيا بعدما تأهل على رأس مجموعته إلى الدور ثمن النهائي، ليصبح أسود الأطلس أول منتخب أفريقي يحقق سبع نقاط في دور مجموعات كأس العالم».