هشام ماجد: العرب تألقوا في كأس العالم.. أتمنى وصول المغرب للنهائي

قال الفنان هشام ماجد، إن بطولة كأس العالم دائما ما ينتظرها كل المواطنين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن نسخة مونديال قطر، كانت عامرة بالمفاجآت الكثيرة في دور المجموعات بدليل تألق المنتخبات الأفريقية والعربية أمام المنتخبات الكبيرة.

ماجد: فرحانين بالتألق العربي بكأس العالم

وأضاف «ماجد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن هناك تألقا عربيا وأفريقيا وأسيويا بشكل كبير وملحوظ خلال البطولة الجارية حاليا في دولة قطر، «كل الحاجات دي مشرفة جدا، ومكنتش متوقعة وفرحانين بالتألق العربي».

ماجد: أتمنى وصول المغرب لنهائي المونديال

أضاف هشام ماجد: «أتمني أن منتخب المغرب يكمل ويوصل للنهائي وكلنا ورا المغرب، بعد أن تجاوز المجموعة اللي كان فيها صعبة والمنتخبات اللي بتوصل للمرحلة دي بتكون صعبة»

وأوضح أنه خلال تصويره لأعماله يحرص على مشاهدة المباريات الخاصة بكأس العالم إما عبر هاتفه المحمول أو شاشات التلفاز، «سعيد بما أنجزته المنتخبات العربية في نسخة كاس العالم قطر 2022».

وتابع هشام ماجد: «بنصور حاليا الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، وهيتعرض في شهر يناير إن شاء الله».